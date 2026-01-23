Cresswell pezzo pregiato, il Tolosa rifiuta 3 offerte del Wolfsburg e chiede oltre 30 milioni

Arrivato al Tolosa nell’estate 2024 dal Leeds, Charlie Cresswell si è rapidamente imposto come il vero leader della difesa del TFC. A 23 anni, il centrale inglese è diventato una colonna della squadra: tutti i minuti giocati nella Ligue 1 2025/2026, impreziositi da tre gol e un assist, numeri non banali per un difensore. Prestazioni che non sono passate inosservate sul mercato europeo.

Sotto contratto con il club viola fino a giugno 2028, l’internazionale inglese Under 21 - campione d’Europa di categoria con l’Inghilterra - è finito nel mirino di diversi club, in particolare in Germania, dove il Wolfsburg insiste da settimane. Il club di Bundesliga, attualmente 12°, ha già presentato tre offerte: prima da 18 milioni di euro, poi da 20 e infine una proposta ritoccata verso l’alto intorno ai 23 milioni.

Tutte però respinte. La dirigenza del Tolosa non intende cedere facilmente il proprio pilastro difensivo. Secondo The Athletic, il messaggio è chiarissimo: per sedersi davvero al tavolo serviranno oltre 30 milioni di euro. Una valutazione che riflette non solo il rendimento impeccabile del giocatore, ma anche la sua continuità e il margine di crescita. Il Wolfsburg non è l’unico club interessato. Il West Ham continua a monitorare la situazione dopo aver fallito l’assalto la scorsa estate.