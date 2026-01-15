Tolosa, tutti bussano per Cresswell: il Wolfsburg offre 15 milioni. In passato cercato in A

Sirente tedesche per il difensore inglese del Tolosa Charlie Cresswell. Secondo quanto riferito dal quotidiano The Athletic, infatti, il Wolfsburg avrebbe messo nel mirino il classe 2002 per rafforzare la propria retroguardia, che proprio pochi giorni fa ne ha presi otto dal Bayern Monaco.

Il club tedesco biancoverde, infatti, ha presentato un'offerta da ben 18 milioni di euro al Tolosa, fa sapere FootMercato. I francesi ancora non hanno risposto, ma valutano il calciatore - che ha un contratto fino al 2028 - 25 milioni di euro. Difficile dunque che Cresswell possa muoversi in questa sessione di mercato.

La scorsa estate il Borussia Dortmund, la Juventus e la Roma avevano cercato il difensore e il Como si era spinto ad un'offerta di 15 milioni. Tutte offerte rimandate al mittente dal Tolosa, che oggi vede tornare d'attualità il futuro del proprio giocatore. Il giocatore, inoltre, potrebbe decidere di restare altri sei mesi in Ligue 1, attendendo offerte dalla Premier League. In tal senso il West Ham si sarebbe detto interessato ad accoglierlo. Giocatore chiave della nazionale inglese Under 21 vincitrice dell'ultimo campionato europeo e inserito nella migliore formazione del torneo, Charlie Cresswell si è affermato come uno dei migliori difensori della Ligue 1 dal suo arrivo dal Leeds nel 2024.