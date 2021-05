Rennes-PSG 1-1, le pagelle: Neymar illude, i cambi deludono, Doku e Tait indomiti

Rennes-Paris Saint-Germain 1-1

Marcatori: 45'+6 Neymar, 71' Guirassy

RENNES

Gomis 6 - Rischia di compiere un miracolo sfiorando con le dita il rigore calciato da Neymar. Nel complesso compie meno parate del collega nella porta opposta e questa è una notizia.

Maouassa 6 - Si spinge in avanti quando ne ha l'opportunità, ma non tralascia mai i compiti difensivi. Dal 34' s.t.: Dalbert n.g. - Genesio lo manda in campo per restituire freschezza alla retroguardia.

Aguerd 5,5 - Mette un po' troppa irruenza in alcuni contrasti, come quello su Kurzawa che determina il rigore a fine primo tempo. Nella ripresa lascia colpevolmente solo Draxler ma il tedesco lo grazia mandando a lato il suo tiro al volo.

Da Silva 6,5 - Cerca di lasciare pochi spazi per gli inserimenti di Neymar e riesce nel suo intento, frustrando le iniziative del brasiliano.

Traoré 6 - Tanta corsa soprattutto nel primo tempo per marcare stretto gli avversari. Dal 47' s.t.: Soppy n.g.

Tait 7 - Prestazione maiuscola per il centrocampista del Rennes che gioca un'infinità di palloni. Ingaggia un duello personale con Navas costringendo il portiere costaricano a deviare più volte i suoi tentativi dalla distanza.

Ugochukwu 6 - Genesio lo manda in campo dal primo minuto nonostante la giovanissima età e non sfigura nel confronto con gli esperti centrocampisti parigini. Dal 17' s.t.: Grenier 6 - Rimette ordine nella mediana del Rennes e ringhia su ogni pallone.

Bourigeaud 6 - Si rende utile in entrambe le fasi, riuscendo a dare un apporto importante a beneficio della squadra.

Terrier 5 - Il capocannoniere dei bretoni è praticamente impalpabile. Tanta corsa ma poca concretezza. Dal 34' s.t.: Diouf n.g. - Il cartellino giallo a meno di un minuto dall'ingresso in campo testimonia un po' troppa foga da parte del diciassettenne del Rennes.

Doku 7 - Tiene vivo l'attacco dei padroni di casa sfruttando la propria dinamicità per mettere alle strette i difensori avversari. Prova di grande sacrificio per l'attaccante rossonero.

Guirassy 7 - Spende tantissimo nei duelli con i marcatori parigini ma con caparbietà riesce a trovare il pareggio per il Rennes. Dal 47' s.t.: Del Castillo n.g.

PARIS SAINT-GERMAIN

Navas 6,5 - A giudicare dai primi 20 minuti sembrerebbe una partita fin troppo tranquilla, invece un redivivo Rennes decide di mettere costantemente alla prova i riflessi del portierone del Costarica.

Dagba 6 - Spinge a testa bassa soprattutto nella prima parte di gara. Nella ripresa, al pari del resto della squadra, è meno lucido e sicuro. Dal 36' s.t.: Florenzi n.g. - Cerca di tenere alto il pressing ma i minuti finali sono troppo convulsi.

Marquinhos 5,5 - Fa il suo in difesa e cerca anche di dare una mano in avanti sui calci piazzati. Mezzo punto in meno perché sul gol di Guirassy la difesa da lui coordinata si lascia sorprendere piuttosto ingenuamente.

Kimpembe 5 - Si disimpegna bene nella retroguardia parigina fino all'intervento folle nel finale che gli costa il cartellino rosso. Blackout.

Kurzawa 6,5 - Finché riesce a restare in campo è uno dei migliori elementi del PSG, si guadagna anche il rigore che apre le marcature, ma un doppio pestone sulla caviglia sinistra lo costringe ad alzare bandiera bianca. Dal 10' s.t.: Diallo 5,5 - Non altrettanto efficace, si perde Guirassy in occasione del pareggio.

Herrera 6 - Nel primo tempo non gli sfugge un pallone, ma nella ripresa partecipa al calo di tensione che consente al Rennes di riprendere in mano la partita. Dal 25' s.t.: Gueye 5,5 - Il doppio cambio di metà frazione è uno spartiacque: da quel momento il PSG va in crisi e anche i nuovi entrati possono fare poco.

Danilo 5,5 - Si occupa soprattutto di spezzare il gioco avversario e lo fa senza troppi complimenti. Non del tutto efficace nella costruzione della manovra offensiva.

Draxler 6 - Quasi invisibile per buona parte della gara, si accende nel secondo tempo sfiorando il raddoppio con un gesto tecnico eccezionale. Dal 36' s.t.: Icardi n.g. - Ha pochi minuti e pochissimi palloni a disposizione per poter incidere.

Di Maria 6,5 - Entra nel merito di molte delle azioni pericolose confezionate dal PSG nel primo tempo. Una volta uscito, la luce si spegne. Dal 24' s.t.: Rafinha 6 - Pochettino lo manda in campo per gestire il vantaggio nel finale, invece la gara si complica ed è costretto a fare gli straordinari per dare una mano agli attaccanti.

Kean 6,5 - E' autore di alcune conclusioni importanti che lasciano ben sperare i tifosi del PSG. La partita, però, prende una piega inaspettata nella ripresa e anche gli attaccanti ne risentono.

Neymar 6,5 - Non gioca sul velluto perché ciò che concede la difesa del Rennes sono poco più che scampoli di terreno. Si prende comunque la soddisfazione di firmare dal dischetto il momentaneo vantaggio dei parigini.