Ufficiale Ricordate Gabriel Torje? Il Messi rumeno, ex Udinese, riparte dalla B nel suo Paese

vedi letture

Soprannominato "il Messi rumeno" per via della statura e del dribbling fin dagli esordi con l'FCU Politehnica Timişoara, quando aveva solo 16 anni, Gabriel Torje è stato una delle tante promesse del calcio che non sono riuscite a rispettare le attese e che si sono fatte schiacciare dal peso della pressione, nonostante le 57 presenze (e 12 reti) in Nazionale.

Trentacinque anni da compiere a novembre, il fantasista in Italia ha vestito - senza troppa fortuna - la maglia dell'Udinese, dal 2011 al 2016, collezionando in tutto 22 presenze, 2 reti e tanti prestiti (in Spagna e Turchia). Oggi per Torje comincia una nuova tappa: ha firmato infatti con il Muscelul Câmpulung, squadra di seconda serie rumena, fino al 30 giugno 2025, con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza.