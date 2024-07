Ufficiale Rinforzo d'esperienza per il Saint-Etienne: la neopromossa ingaggia il difensore Abdelhamid

Esperienza per una delle neopromosse in Ligue 1. Attraverso i propri canali ufficiali, il Saint-Etienne ha ingaggiato Yunis Abdelhamid, centrale franco-marocchino che ha lasciato il Reims al termine della scorsa stagione. Il 36enne ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2025.

Classe 1986, Abdelhamid è arrivato in Francia nel 2011 e ha vestito le maglie di Valenciennes e Digione, prima di trasferirsi a Reims nel 2017. Per lui 219 presenze in Ligue 1, con 13 reti e 2 assist all'attivo.