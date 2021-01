Rivaldo tuona: "Sbagliato non cedere Messi. Il Barça doveva fare come il Real Madrid con CR7"

Un errore non vendere Lionel Messi. Rivaldo, ex calciatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di El Nacional per commentare la situazione tra l'argentino e il club catalano: "Il precedente allenatore ha commesso un errore, Messi doveva essere ceduto quando ancora aveva un contratto. Dovevano fare qualcosa di simile a quello che ha fatto il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, incassando quindi 100 milioni di euro. Ora la sua partenza è inevitabile. È doloroso vedere un giocatore come lui lasciare il club in un momento così delicato dal punto di vista economico".