Rivedi de Bruyne dopo il rinnovo col City: "Si fidano di me, qui mi sento a casa"

Ieri è arrivato il rinnovo fino al 2025 con il Manchester City. Kevin de Bruyne ha espresso le motivazioni che lo hanno portato a continuare la sua avventura nella squadra allenata da Pep Guardiola: "Sono orgoglioso perché ormai gioco qui da sei anni e mi sento a casa. Il City è il club dove sono stato più a lungo e questo rinnovo mi rende davvero felice: significa che si fidano di me e lo saranno fino a quando sarò calcisticamente vecchio. Sono contento, così come la mia famiglia. Non è stato difficile. Negli anni la squadra è cambiata ed è rimasta sempre forte, la cosa positiva è che io sia rimasto. Abbiamo vinto tanti trofei, la squadra è forte e il modo in cui giochiamo mi carica. È quello che mi piace, per questo è stato facile decidere".