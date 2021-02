Rivedi Mourinho dopo il 5-4 contro l'Everton: "Per favore non fatemi parlare di errori difensivi"

José Mourinho ha parlato dopo la sconfitta in FA Cup contro l'Everton, che è costata l'eliminazione dalla FA Cup. Un 5-4 pirotecnico, con la partita che è finita ai supplementari e che provoca grande rammarico nello Special One: "Abbiamo giocato benissimo con il pallone, fin dai primi minuti abbiamo creato occasioni da rete. Siamo stati molto creativi e dinamici. Ovviamente nei supplementari c'è stato un calo ma in questi casi è normale che accada. La squadra era dinamica e questo è quello che chiedo quando abbiamo il pallone. Di questo sono contento, ma per favore non fatemi parlare troppo degli errori in difesa perché mi sembrano ovvi e non mi sento a mio agio nel parlarne. Per dirla in breve: abbiamo giocato una grande partita quando avevamo la palla ma abbiamo commesso degli errori e siamo stati puniti per questo".