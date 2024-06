Ufficiale Robson Bambu resta in Portogallo: il Nizza lo cede a titolo definitivo al Braga

vedi letture

Secondo acquisto in pochi giorni per lo Sporting Braga. Il club portoghese, dopo il giovane Helguera, ha messo sotto contratto Robson Bambu, che nella scorsa stagione aveva giocato con la maglia dell'Arouca: "L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il Nizza (Francia) per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Robson Bambu. Il 26enne difensore centrale firma un contratto valido per le prossime quattro stagioni (fino al 2028).

Formatosi al Santos (Brasile), il giovane e potente difensore della Nazionale brasiliana la scorsa stagione ha giocato in prestito all'Arouca. Prima di allora, Robson Bambu aveva giocato con Santos, Athletico Paranaense (club dal quale si è trasferito in Francia in cambio di 8 milioni di euro), Nizza, Corinthians e Vasco da Gama. Robson Bambu si recherà a Braga nei prossimi giorni, a partire dal 21 giugno (venerdì) come parte dell'inizio del lavoro pre-campionato, guidato dall'allenatore Daniel Sousa".