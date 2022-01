ufficiale Nizza, Bambu ceduto in prestito al Corinthians. C'è l'opzione di acquisto

Robson Bambu torna in Brasile. Il difensore centrale, classe 1997, si trasferisce al Corinthians; il Nizza ha annunciato di averlo ceduto in prestito fino al 31 dicembre 2022, il club paulista avrà anche l'opzione d'acquisto. Bambu era arrivato in Francia nell'estate del 2020; per lui 23 presenze, nessuna nella stagione attuale.