Ufficiale Farioli non lo vede e il difensore brasiliano Bambu si trasferisce in Portogallo

Poco impiegato in questa stagione, se non nulla (appena 15 minuti da subentrante in Coppa di Francia, zero in Ligue 1) da Farioli nel Nizza, per il difensore centrale Robson Bambu (26 anni) inizia adesso una nuova avventura.

Ufficiale il trasferimento del brasiliano classe 1997 all'Arouca, in Portogallo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.