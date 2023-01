ufficiale Nizza, Bambu passa al Vasco da Gama in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Nuova esperienza in prestito per Robson Bambu. Come riporta il sito ufficiale della società della Costa Azzurra, il difensore brasiliano del Nizza passa al Vasco da Gama con la formula del prestito con diritto di riscatto fino a dicembre 2023.