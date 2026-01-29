Ricordate Bryan Reynolds? L'ex Roma può tornare in Serie A: piace al Sassuolo

I più attenti forse ricollegheranno subito il nome di Bryan Reynolds alla sua fugace presenza in Serie A con la Roma, ma sono giustificati anche coloro i quali non fossero subito investiti del ricordo a proposito del passaggio in Italia del terzino americano classe 2001. E stando alle notizie che stanno emergendo in queste ultime ore a tema calciomercato, la Serie A potrebbe anche presto riaccoglierlo.

In Belgio infatti parlano di un interesse del Sassuolo per Reynolds, che oggi gioca in Jupiler League con la maglia del Westerlo. La società belga avrebbe chiesto 6 milioni di euro ai neroverdi, per un affare che nelle idee della società dovrebbe essere solo e soltanto a titolo definitivo. Al momento infatti raccontano che il Westerlo non avrebbe dato alcuna apertura a un prestito con opzione per il riscatto.

In questa prima parte di stagione con il Westerlo, il terzino americano Reynolds ha giocato tutte le partite della sua squadra da titolare, avendo saltato nel totale tra campionato e coppa nazionale appena 16 minuti con i suoi. Nel giro della nazionale statunitense Under 23, era arrivato alla Roma dalla MLS nel febbraio 2021, rimanendo in giallorosso per un anno e mezzo. Un anno più tardi la prima cessione in Belgio, al Kortrijk in prestito, prima di approdare poi al Westerlo nel successivo mese di luglio, con il riscatto della squadra di Jupiler League che è arrivato nell'estate 2023, per circa 3 milioni di euro. La richiesta, oggi, è di circa il doppio.