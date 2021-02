Rose al Dortmund. Eberl (ds Gladbach): "Ha deciso di avvalersi della clausola rescissoria"

vedi letture

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha confermato che Marco Rose lascerà la guida della prima squadra al termine della stagione: "Abbiamo avuto molte discussioni nelle ultime settimane sul futuro di Marco. Sfortunatamente, ha deciso che avvalersi della clausola nel suo contratto, che dura fino a giugno 2022, e passare al Borussia Dortmund in estate. Se le condizioni stipulate nel suo contratto saranno rispettate in tempo, non sarà più a nostra disposizione dopo la fine della stagione. Fino ad allora impegneremo tutte le nostre forze insieme a Marco per raggiungere i nostri obiettivi in ​​Bundesliga, Coppa DFB e Champions League".