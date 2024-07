Ufficiale Rothwell via dal Bournemouth e in prestito al Leeds: "L'obiettivo è tornare in Premier"

Il Bournemouth saluta Joe Rothwell, ma solo in prestito a titolo temporaneo. Il centrocampista centrale inglese, di 29 anni, indosserà per una stagione la maglia del Leeds United e "scenderà" in Championship a giocare.

Il comunicato. "Il Leeds United è lieto di confermare l'arrivo di Joe Rothwell, che ha firmato un contratto di prestito per una stagione dall'AFC Bournemouth". Chiosando con un abbraccio virtuale al nuovo arrivato: "Tutto il Leeds United dà il benvenuto al club a Joe, che diventa il terzo arrivo dell'estate, dopo Joe Rodon e Alex Cairns", la chiosa della nota pubblicata sul sito ufficiale del club inglese.

Le parole del nuovo acquisto. "È incredibile, non appena ho saputo dell'interessamento, volevo assolutamente che si realizzasse (il trasferimento, ndr) e fortunatamente siamo riusciti a farlo in tempi brevi, quindi non vedo l'ora di partire". E il classe '95 ha già uno scopo prefissato prima dell'inizio della stagione: "Il club è stato un po' sfortunato l'anno scorso, ma l'obiettivo è quello di tornare in Premier League, quindi voglio venire qui, aggiungere un po' di esperienza e aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo".

Una nuova esperienza ad Elland Road per Rothwell, che ha parlato anche dell'allenatore Daniel Flarke: "Ho avuto modo di parlare con il manager, che mi ha parlato molto bene di questo posto e di ciò che lo ha portato qui, e questo mi ha fatto venire ancora più voglia di venire e l'obiettivo di questa stagione è uno solo: tornare in Premier League".