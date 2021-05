Roy Hodgson si ritira: "Gli addii non sono il mio forte. Non è stata una decisione facile"

Il saluto di Roy Hodgson. Il manager inglese, che a fine stagione lascerà il Crystal Palace e concluderà la sua carriera da allenatore, ha parlato in conferenza stampa stampa: "Gli addii non sono il mio forte, sono stato molto più bravo con i saluti. Non è stata una decisione preda dall'oggi al domani, ma forse è il momento giusto per lasciare il club e il calcio a fine stagione. Siamo comunque riusciti a concludere la stagione in modo molto dignitoso, e questo è importante. Quello che porterò sempre con me è il ricordo del piacere di arrivare al campo di allenamento e lavorare con tutti i giocatori. Un allenatore che non rende omaggio all'amore e al sostegno che riceve dalla sua famigliasarebbe molto disonesto. Sono stato estremamente fortunato: mia moglie e mio figlio non mi hanno mai chiesto nulla. I tifosi del Crystal Palace sono incredibili. Sono felice di averne fatto parte e ti come hanno trattato me e il mio staff".

🗣 Roy: "It's not a decision that was taken overnight. Maybe the right time to leave the club and even football at the end of the season. We've still been able to end the season in a very dignified way, and that's important."

Watch it live ➡️ https://t.co/C1utkLKYvZ#CPFC pic.twitter.com/Jk994Km3IZ

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 18, 2021