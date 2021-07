Rubiales propone il cambio di format de LaLiga: "Meno giornate e partite in campo neutro"

Il presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales, ha proposto il cambio format de LaLiga: l'idea è quella di ridurre il numero di giornate per alleggerire il calendario, proponendo anche partite da giocare in campo neutro. Questo, sempre secondo Rubiales, per attirare l'attenzione di un pubblico più giovane. Ecco le sue parole a Europa Press: "Nei prossimi giorni inviterò Tebas per parlare di un cambio del format dell'attuale campionato. Lo abbiamo fatto in molte competizioni portando risultati. È necessario diminuire le giornate che occupano il calendario. E fornire maggior spettacolo. LaLiga è in uno stato di immobilismo. Proporremo sedi neutrali, si potrebbe studiare di giocare a Miami". È già arrivata la risposta: "LaLiga non prenderà in considerazione un cambiamento nel formato della competizione di nessuna delle sue categorie. Il modello attuale è stato un grande successo negli ultimi anni".