Rummenigge su Alaba: "Incomprensibile come non si sia accontentato di 19,5 mln di stipendio"

Prima intervista dopo l'addio al Bayern Monaco per Karl-Heinz Rummenigge. L'oramai ex dirigente bavarese ha affrontato numerosi temi, legati in particolare alla difficile situazione economica che vive il calcio internazionale a causa della pandemia di Coronavirus, ma non ha evitato la stilettata silenziosa a David Alaba, calciatore che ha scelto di salutare il Bayern a parametro zero per approdare al Real Madrid: "Penso che pochissime persone al mondo in questo difficile momento storico possano riuscire a capire come un giocatore che guadagna già 15 milioni a stagione non si accontenti di riceverne 19,5".

Chiaro il riferimento al difensore austriaco approdato ai Blancos con un ingaggio da oltre 20 milioni di euro per i prossimi 5 anni.