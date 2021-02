Rummenigge: "Su Upamecano altri due club importanti. Ci interessa, perderemo Alaba"

Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, ha parlato a Sky Sports UK della trattativa per portare in Baviera il difensore Dayot Upamecano. Sul giocatore del Lipsia ci sarebbero altre due squadre: "Oltre al Bayern ci sono due club interessati, due società molto forti. Dobbiamo restare calmi e aspettare per vedere come si evolveranno le cose. È un dato di fatto che sia un giocatore molto interessante. È anche un dato di fatto che nella sua posizione perderemo sicuramente David Alaba. Al momento non sono sicuro che perderemo altri giocatori nella stessa posizione". Il riferimento è a Jerome Boateng, che potrebbe fare le valigie in estate.