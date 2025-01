Ufficiale Sadik lascia il Bayer Leverkusen: definito il suo passaggio agli austriaci del Grazer AK

vedi letture

Movimento in uscita per il Bayer Leverkusen, che cede al Grazer AK il difensore Sadik Fofana. Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del club austriaco: "Il difensore 21enne Sadik Fofana si unisce ora ai nostri Reds. Cominciamo con un eufemismo: il Bayer Leverkusen non è un brutto indirizzo – e non solo nel calcio tedesco. Ed è proprio da lì che viene il nostro nuovo acquisto Sadik Fofana. Il togolese, nato in Germania (Aachen), era sotto contratto con i campioni della scorsa stagione della Bundesliga dal livello U19 in poi, e prima ancora aveva giocato, tra gli altri, nelle giovanili dell'Alemannia Aachen.

Fofana, però, non ha mai giocato per la squadra ufficiale, è stato in panchina in tre partite di Bundesliga. Tuttavia, l'1. FC Nürnberg lo ha utilizzato permanentemente nella stagione di seconda divisione 2023/24. Il Bayer lo ha poi ceduto in prestito ai Franconi, per i quali ha giocato 19 partite nella 2a Bundesliga. In estate il Fofana è stato nuovamente ceduto in prestito: l'acquirente è stato il club dell'Eredivisie Fortuna Sittard, per il quale Fofana ha giocato undici volte in autunno.

I prestiti sono ormai scaduti, il GAK ha firmato a titolo definitivo il difensore centrale e gli ha dato un contratto di 2,5 anni. Ora abbiamo a bordo un attuale giocatore della nazionale: Fofana ha fatto il suo debutto con il Togo nel marzo 2024 e attualmente ha quattro presenze con la nazionale. In precedenza ha giocato nell'Under 20 tedesca (6 presenze). Diciamo: BENVENUTO, SADIK FOFANA!".