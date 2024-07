Ufficiale Saint-Maximin lascia l'Arabia Saudita e vola da Mourinho. L'annunco del Fenerbache

Cambio di casacca ufficiale per Allan Saint-Maximin. Il calciatore di proprietà dell’Al-Ahli lascia l’Arabia Saudita per approdare nel campionato turco alla corte di José Mourinho. A darne l’annuncio è stato ieri lo stesso Fenerbache, che ha comunicato che il giocatore sarà nella capitale per svolgere le visite mediche di rito e poi proseguire la trattava che porterà poi alla tanto attesa fumata bianca.

Fumata bianca che adesso è arrivata, come comunicato dallo stesso club turco tramite i propri canali. L’operazione per il classe '97 sarà sulla base del prestito: