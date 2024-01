Ufficiale Salto di categoria per Devine del Tottenham: finirà la stagione in Championship

Salto di categoria per il giovane centrocampista Alfie Devine (19 anni), di proprietà del Tottenham. Nelle scorse ore gli Spurs hanno infatti interrotto in anticipo il prestito del classe 2004 al Port Vale, squadra di terza serie inglese, per poi rigirarlo a titolo temporaneo al Plymouth, che gioca una divisione sopra, in Championship.

Finirà lì la stagione, dunque, prima di far ritorno alla casa madre.