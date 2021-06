Sancho-Manchester United, trattativa nel vivo. Ma l'offerta dei Red Devils è ancora bassa

Sembra essere finalmente entrata nel vivo la trattativa che dovrebbe portare Jadon Sancho a vestire la maglia del Manchester United nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il club inglese avrebbe presentato una prima offerta ufficiale per l'esterno, obiettivo da ormai un anno: 70 milioni, troppo pochi però per vincere la resistenza dei gialloneri, che valutano il giocatore almeno 30 milioni in più. Sancho ha da tempo un accordo di base con lo United per un contratto fino al 2026.