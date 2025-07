Ufficiale Santa Clara, c'è il rinnovo del capitano: Gabriel Batista prolunga il contratto fino al 2028

Notizia importante per il Santa Clara, reduce da una grande stagione chiusa con un meraviglioso quinto posto in Liga Portugal con conseguente qualificazione alla Conference League. Si tratta del rinnovo di Gabriel Batista, portiere e capitano del club, che ha deciso di prolungare la sua esperienza in biancorosso fino al 2028.

Di seguito, il comunicato ufficiale: "Santa Clara, Açores – Futebol, SAD è lieta di annunciare il rinnovo di Gabriel Batista. Il portiere 27enne prolunga il suo contratto con i Ponta Delgada Reds per altre due stagioni, ovvero fino alla fine di giugno 2028. Il capitano è arrivato alle Azzorre nel 2022, proveniente dal Flamengo, e da allora ha giocato quasi un centinaio di partite ufficiali con il Santa Clara".

Le dichiarazioni di Gabriel Batista dopo il rinnovo

"Sono molto felice [di aver rinnovato]. Indosso questa maglia da tre anni ormai ed è una grande gioia continuare questo progetto. Ho più responsabilità e sono molto felice di continuare a far parte di questo gruppo e di questo club".