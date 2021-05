Scandalo in Messico: 4 giocatori violano protocollo e fanno sesso con delle ballerine a una festa

Grosso scandalo a luci rosse e polemiche in Messico. Una storia che vede coinvolti quattro giocatori dell'América: Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez e Leonardo Suarez hanno deciso di festeggiare la qualificazione alla semifinale di Champions League di CONCACAF con una festa a base di alcool e "ballerine esotiche". Nulla di strano, se non fosse che una televisione messicana ha mostrato un video in cui i giocatori (tre sono sposati) fanno sesso con le ragazze invitate. Per finire, ovviamente, hanno anche infranto il protocollo sanitario e ora rischiano pesanti sanzioni.