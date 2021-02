Schalke, Gross spiega il reintegro di Bentaleb: "È un buon giocatore e poi non l'ho escluso io"

Christian Gross, tecnico dello Schalke, ha parlato del reintegro in rosa di Nabil Bentaleb. Il centrocampista algerino era stato escluso a novembre per cattiva condotta: "Sono completamente libero dal caso Bentaleb. Non ci sono problemi tra noi, non ho dovuto sospenderlo e assumerlo di nuovo. Dopo la finestra di mercato, in cui ci si poteva aspettare che potesse andare in un altro club, mi sono solo detto: 'Dai, è sicuramente un bravo calciatore'. Il reintegro nella prima settimana è andato bene. Ora tocca a lui. Sarà in rosa contro l'Union Berlino e sarà possibile anche che giochi, persino dall'inizio".