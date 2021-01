Schalke ultimo in Bundes ed effetto domino sul mercato: l'ex Real Mascarell diventa un'occasione

Sirene italiane per Omar Mascarell. Classe '93 spagnolo, l'esperto centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid oggi rappresenta sicuramente una delle grandi occasioni del mercato tedesco, visto il suo contratto in scadenza nel 2022 e soprattutto l'ultimo posto in classifica del suo Schalke 04.

Due fattori che hanno inevitabilmente abbassato il valore economico dell'ex Eintracht Francoforte e Derby County, che a 26 anni vanta già un curriculum internazionale tra Spagna, Inghilterra e Germania e, non a caso, viene da tempo monitorato con attenzione dal Valencia.

Un profilo d'esperienza, forza fisica e personalità in mezzo al campo, accessibile a prezzo di saldo soprattutto qualora il club di Gelsenkirchen dovesse retrocedere in seconda divisione a fine stagione. Ma che, già per gennaio, ha fatto drizzare le antenne a diversi operatori di mercato. Anche in Italia.