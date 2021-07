Sergio Ramos è del PSG: "Il posto migliore per continuare a sognare e vincere"

Sergio Ramos è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain . Il difensore spagnolo comincia a 35 anni una nuova tappa della sua carriera dopo i tanti trionfi conquistati con il Real Madrid e affida ai social i primi pensieri: "Il posto migliore per continuare a sognare, il miglior club per continuare a vincere. Combatteremo con tutto e per tutti voi. Allez PSG!".