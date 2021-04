Sergio Ramos: "Smetterò quando sarà il momento. Voglio partecipare alle Olimpiadi"

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato dei suoi progetti futuri nel documentario "La leyenda de Sergio Ramos" per Amazon: "Per alcuni anni ho vinto tutto e avrei potuto ritirarmi. Game over. Però la mia mentalità non mi abbandona. Ho in mente la quinta Champions League, il prossimo Mondiale di Qatar 2022, partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Smetterò quando sarà il momento. Credo di essermi guadagnato il diritto a scegliere".