Ufficiale Shakhtar terzo, qualificazione alla Champions mancata: è addio con mister Pusic

Marino Pusic non sarà l'allenatore dello Shakhtar Donetsk nella prossima stagione. Fatale all'allenatore croato il terzo posto finale nel campionato ucraino, che lascia fuori la squadra dalla Champions League. Molto probabilmente, il suo sostituto sarà Arda Turan.

Ecco il comunicato ufficiale: "L'FC Shakhtar annuncia la fine della sua collaborazione con l'allenatore Marino Pušić. Lo staff tecnico lascerà il club insieme all'allenatore.

Marino Pušić ha assunto la guida dei Minatori il 23 ottobre 2023. Durante questo periodo, la squadra ha giocato 71 partite ufficiali, registrando 44 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte, con una differenza reti complessiva di 139-71. Sotto la guida di Pušić, lo Shakhtar ha conquistato tre trofei nazionali: la doppietta d'oro nella stagione 2023/24 e la 15ª Coppa d'Ucraina nella stagione 2024/25, un record nel calcio ucraino.

Ringraziamo Marino Pušić e i suoi assistenti per il loro lavoro distinto e di alta qualità, l'altissimo livello di professionalità, il coraggio personale e la resilienza, per le brillanti vittorie, i titoli e i trofei, nonché per le splendide e indimenticabili emozioni. I vostri nomi e i vostri successi faranno per sempre parte della storia dello Shakhtar. Un ringraziamento speciale per il vostro attivo sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino. Vi auguriamo nuovi traguardi professionali, splendide vittorie e grandi traguardi per il futuro!".