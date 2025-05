Inter, in Arabia sono sicuri: Inzaghi ha detto sì all'Al-Hilal. Tutti i dettagli

In Arabia sono sicuri: Simone Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell'Al-Hilal. Secondo quanto riportato da SSC, una delle emittenti televisive più importanti in Arabia Saudita, l'attuale tecnico dell'Inter avrebbe infatti detto sì alla super proposta che gli è arrivata alcuni giorni fa e avrebbe inoltre dato il suo assenso alla finalizzazione dell'accordo con la società saudita. L'avventura dell'allenatore sulla panchina nerazzurra potrebbe dunque essere arrivata al capolinea, con la finale di Champions League di sabato prossimo che sarebbe in questo modo l'ultimo atto di Inzaghi all'Inter.

Il Mondiale per Club.

La tv araba ha poi rilanciato ancora, affermando che Simone Inzaghi sarà sulla sua nuova panchina, quella appunto dell'Al-Hilal, già a partire da Mondiale per Club 2025 e per questo l'addio all'Inter arriverebbe immediatamente dopo la partita contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera.

I dettagli del contratto.

Dopo quattro anni in nerazzurro Simone Inzaghi sembra dunque essere pronto a lasciare l'Inter, ma non prima di aver vinto la Champions League, che sarebbe il fiore all'occhiello della sua avventura a Milano. Nei prossimi giorni un uomo vicino all'allenatore dovrebbe partire per Riyad per definire tutti i dettagli del contratto che dovrebbe garantire al tecnico 25 milioni netti a stagione per due anni. Tutto ciò nonostante il contratto fino al 2026 con l'Inter e la promessa di Marotta di un rinnovo per la stagione successiva con l'aumento dell'ingaggio fino a 7 milioni.