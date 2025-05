Ufficiale Ciao Ancelotti, benvenuto Xabi Alonso: è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid

Il giorno seguente l'addio dato da Carlo Ancelotti nella sua ultima apparizione sulla panchina del Real Madrid e al Santiago Bernabéu, dopo un evento dedicato da stringere i cuori, la tanto attesa ufficialità è arrivata: Xabi Alonso è ufficialmente il nuovo allenatore. Non c'era alcun dubbio in proposito e come confermato dal comunicato diramato dal club di Florentino Perez, l'ex tecnico del Bayer Leverkusen ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028.

Nella giornata di domani, lunedì 26 maggio, alle ore 12:30 Xabi Alonso sarà presentato come nuova guida tecnica del Real Madrid. Ma prima il presidente del Real Madrid lo accoglierà per la cerimonia ufficiale della firma. Dopodiché l'ex centrocampista di Liverpool e Bayern Monaco risponderà alle domande dei giornalisti presenti.

L'annuncio ufficiale

"Il Real Madrid C. F. comunica che Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dal 1º giugno 2025 al 30 giugno 2028.

Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha difeso la nostra maglia in 236 partite ufficiali, dal 2009 al 2014. In quel periodo ha conquistato 6 titoli: la decima Coppa dei Campioni a Lisbona, 1 Supercoppa Europea, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.

Xabi Alonso è anche una leggenda della nazionale spagnola, con cui ha vinto 1 Mondiale (2010) e 2 Europei (2008 e 2012), collezionando 113 presenze da internazionale.

Xabi Alonso ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid, guidando nella stagione 2018-2019 l’Infantil A, con cui ha vinto il campionato e il Torneo de Campeones.

Ora ritorna al Real Madrid come uno dei migliori allenatori del mondo, dopo aver fatto la storia al Bayer Leverkusen, squadra con cui ha vinto Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania in tre stagioni".