Ufficiale

Sheffield United, ingaggio "a breve termine" per Riedewald: firma fino a gennaio
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:27Calcio estero
Michele Pavese

Nuovo rinforzo di esperienza per lo Sheffield United, che ha ufficializzato l’arrivo del nazionale olandese Jairo Riedewald con un contratto a breve termine, valido fino a gennaio. L’ex giocatore del Royal Antwerp si è guadagnato la fiducia di Chris Wilder e del suo staff tecnico dopo un periodo di prova particolarmente convincente.

Calciatore estremamente duttile, capace di ricoprire più ruoli sia in difesa che a centrocampo, Riedewald è cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Ajax, dove è stato allenato da Frank de Boer. Il tecnico olandese lo ha poi voluto anche al Crystal Palace, squadra con cui il 29enne ha disputato quasi 100 partite ufficiali in tutte le competizioni, accumulando una solida esperienza in Premier League.

Nella scorsa stagione, Riedewald ha collezionato 24 presenze nel massimo campionato belga con il Royal Antwerp, confermandosi come un elemento affidabile e versatile. Convocato per la prima volta nella nazionale dei Paesi Bassi nel 2015, dopo essere passato da tutte le selezioni giovanili Oranje, il nuovo arrivato porta qualità, personalità e dinamismo alla rosa di Wilder, che punta a risalire la classifica nelle prossime settimane.

