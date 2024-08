Ufficiale Addio alla Premier dopo 7 anni, Riedewald vola in Belgio: ufficiale l'annuale con l'Anversa

No more Premier League. Jairo Riedewald ha deciso di cambiare aria dopo ben 7 anni vissuti a stretto contatto con il Crystal Palace, volando in Belgio per firmare un contratto annuale con l'Anversa. Il mediano olandese classe '96 tuttavia vanta l'opzione di estendere il contratto al termine dei primi 12 mesi di un ulteriore anno.

Il comunicato ufficiale. "Jaïro Riedewald (27) ha firmato un contratto con il RAFC. Riedewald è un centrocampista difensivo mancino che può essere impiegato anche come difensore. Nelle ultime sette stagioni, l'olandese ha giocato in Premier League, nel Crystal Palace. Riedewald si è formato all'Ajax. Ad Amsterdam ha anche giocato in prima squadra. Il contratto di Riedewald è di un anno, con un'opzione per un'altra stagione.

Benvenuto nella famiglia biancorossa, Jaïro, e buona fortuna!", la chiosa dell'annuncio del club belga.