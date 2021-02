Autore di un gol ieri sera nel successo del Crystal Palace sul campo del Newcastle, il difensore olandese Jairo Riedewald ha firmato un nuovo accordo con il club londinese fino al 2024. Il giocatore, 24 anni, è al Palace dall'estate del 2017.

