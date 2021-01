Sheffield United-Tottenham, le pagelle: Kane una guida, Bergwijn prezioso, male Norwood

Sheffield United-Tottenham 1-3

Marcatori: 5' Aurier, 40' Kane, 59' McGoldrick, 62' Ndombele

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 5,5 - Paga la giovane età e un po' di avventatezza, commettendo qualche errore che complica la vita allo Sheffield.

Basham 6 - Presente in entrambe le fasi, cerca di tenere a galla la difesa di casa ma nella ripresa perde un po' di lucidità. Dal 30' s.t.: Sharp 6 - Prova subito a riaprire il match ma il suo tiro al volo esce di poco.

Egan 6 - Mette una pezza dove può, sbrogliando qualche situazione pericolosa dalle parti della porta di Ramsdale. Può far poco contro un gigante come Kane.

Ampadu 5,5 - Più arruffone dei compagni di reparto, cerca di proporsi in fase di costruzione ma lascia per strada qualcosa in termini di copertura.

Bogle 6 - E' tra i più propositivi, cerca l'inserimento offensivo per sfruttare i cross dei compagni, oppure va lui stesso al cross dalla corsia destra. Ha poca fortuna.

Lundstram 5,5 - Cerca di mettere ordine nel centrocampo dello Sheffield ma la missione è ardua e spesso si trova in difficoltà di fronte agli esperti giocatori avversari.

Norwood 5 - Giornata da dimenticare, troppi errori in fase di possesso che il Tottenham sfrutta spietatamente. Dal 22' s.t.: Bryan 5,5 - Appare più lucido del compagno, ma non basta per ridare smalto allo Sheffield dopo il gol del 3-1 degli Spurs.

Fleck 6 - Qualche iniziativa lodevole, tra cui l'assist per McGoldrick e qualche filtrante non gestito al meglio dagli attaccanti.

Stevens 5,5 - Dovrebbe catalizzare la manovra sulla fascia sinistra, ma talvolta finisce per restare isolato, vanificando le opportunità per gli affondi laterali.

McGoldrick 6,5 - E' l'elemento più pericoloso nelle fila dello Sheffield, ma le sue conclusioni sono quasi sempre di facile interpretazione da parte di Lloris e della difesa del Tottenham. Ottimo il tempismo in occasione del gol, la gioia però dura appena 2 minuti.

Burke 6 - Fa quel che può, e purtroppo per lo Sheffield non è abbastanza. Si rende protagonista di qualche azione pericolosa, le sue conclusioni tuttavia non impensieriscono gli avversari. Dal 26' s.t.: Brewster 5,5 - Non ha molto tempo a disposizione ma il suo impatto sulla gara non è memorabile.

TOTTENHAM

Lloris 6 - Le conclusioni dello Sheffield sono spesso di facile lettura, non si lascia sorprendere e controlla con sicurezza.

Rodon 6 - Mourinho gli dà fiducia dopo la prova in FA Cup con il Marine, e il giovane gallese si disimpegna bene nella difesa schierata a tre.

Dier 6,5 - Fa buona guardia sulle iniziative avversarie, dando solidità alla retroguardia degli Spurs.

Davies 6 - Efficace anche se non sempre pulitissimo, si lascia colpevolmente sovrastare da McGoldrick in occasione della rete del momentaneo 2-1, ma è l'unica sbavatura evidente.

Aurier 6,5 - Apre le marcature al 5' minuto mettendo in discesa la gara del Tottenham con un bel colpo di testa. Prosegue con una prestazione affidabile e d'esperienza.

Højbjerg 6,5 - Solido e senza fronzoli, fa diga nella mediana degli Spurs e recupera palloni preziosi, come nel caso del raddoppio di Kane.

Ndombele 7 - Impreziosisce una buona gara con un gol incredibile, un pallonetto spalle alla porta che va ad insaccarsi a filo del secondo palo sorprendendo tutti. Classe e istinto.

Reguilón 6,5 - Schierato a tutta fascia, risponde con una prestazione generosa a servizio dei compagni. Tanti cross e palloni recuperati. Dal 48' s.t.: Sanchez n.g.

Bergwijn 7 - Gara maiuscola da parte dell'Olandese che spadroneggia in entrambe le fasi: serve ai compagni palloni invitanti e si sacrifica in copertura. Dal 42' s.t.: Moura n.g.

Kane 7 - Guida l'attacco con carisma e calma olimpica, andando più volte al tiro. Il gol è un manifesto dell'attaccante di razza: controllo, finta sugli avversari e staffilata imprendibile.

Son - Giornata non particolarmente brillante per l'esterno coreano, mancano i guizzi di classe ma il suo apporto è comunque apprezzabile. Dal 47' s.t.: Vinicius n.g.