Ufficiale Specialista nel parare i rigori e idolo dei tifosi: Union, rinnovo per il portiere Ronnow

Frederik Rönnow è un punto fermo dell’Union Berlino e prolunga la sua esperienza nella capitale, cominciata nel 2021. I numeri parlano chiaro: il portiere danese si è distinto come autentico specialista sui calci di rigore. Nella stagione 2024/25 ha parato quattro tiri dal dischetto su cinque tentativi, primato che condivide con Nikola Vasilj del St. Pauli, il migliore dato tra i portieri della Bundesliga.

Indimenticabile la parata all’ultimo minuto a Francoforte nello scorso campionato, decisiva per tre punti fondamentali, così come la straordinaria apertura della stagione 2023/24, quando neutralizzò due rigori contro il Magonza. In generale, con una percentuale di parate del 67%, Rönnow si è confermato tra i migliori estremi difensori del torneo. Riflessi rapidi, tempismo e presenza carismatica in area lo rendono una pedina insostituibile per l’Union.

Il trentatreenne vanta già 130 presenze ufficiali con i berlinesi, con 38 clean sheet. Non sorprende quindi che i tifosi lo abbiano eletto "Calciatore dell’Anno dell’Union" per tre stagioni consecutive. Sul rinnovo di contratto, Rönnow ha commentato: "L'Union non è solo un club per me, ma un luogo dove mi sento apprezzato come uomo oltre che come calciatore. Il legame con i tifosi è unico: il loro sostegno si avverte in ogni partita. Per questo ho deciso di prolungare: Union per me è una casa, una seconda famiglia".