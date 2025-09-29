Ufficiale West Ham, il portiere Tom Wooster supera il provino e firma per la squadra Under-21

Il West Ham United ha annunciato l’ingaggio del portiere Tom Wooster per la formazione U21. Dopo un periodo di prova positivo a settembre, il ventenne ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2025/26, con opzione di rinnovo per un altro anno.

Cresciuto nel vivaio del Barnsley, dove fu premiato come Academy Player of the Season, Wooster è poi passato al Manchester United, con cui ha conquistato la FA Youth Cup nel 2022. Nella sua carriera ha anche maturato esperienza con alcuni prestiti nel calcio semiprofessionistico, un percorso che - come ha sottolineato Billy Lepine, responsabile dei portieri dell’Academy - gli ha permesso di sviluppare carattere e presenza in campo: "Ha già vissuto cosa significa lottare per i tre punti e questo lo rende un esempio per gli altri ragazzi".

Durante il periodo di prova con gli Hammers, Wooster ha impressionato subito: al debutto in Premier League 2 contro il Birmingham ha mantenuto la porta inviolata, contribuendo al successo per 3-0 con diverse parate decisive e un’ottima gestione del gioco con i piedi. Il giovane portiere ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura: "Ho atteso l’occasione giusta e penso che questo sia il posto ideale per crescere. È un grande club e voglio dare il massimo ogni volta che indosso questa maglia".