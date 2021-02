Siviglia, Kounde pronto ad affrontare Haaland: "Mi concentrerò un po' di più su di lui"

vedi letture

Mercoledì avrà il difficile compito di provare a fermare Erling Haaland, ma la personalità non gli manca. Jules Koundé ha parlato ai canali ufficiali della UEFA: "Non avevo preferenze nel sorteggio. Dobbiamo concentrarci sul nostro approccio. Lo staff tecnico ci sarà quante più informazioni possibili per affrontare la partita nel miglior modo possibile. Detto questo, individualmente mi concentrerò un po' di più su Haaland, ma non troppo perché il calcio è uno sport di squadra".

Vita a Siviglia: "Qui sono cresciuto molto come calciatore, perché le aspettative sono maggiori. Giochiamo per vincere ogni partita, per vincere titoli. C'è grande passione e questa è una cosa che mi piace molto. Ho sempre avuto molto sostegno dalla società, dai miei compagni di squadra e soprattutto dai tifosi. È qualcosa che mi motiva, che motiva davvero tutti noi. Giochiamo a calcio per questo, non solo per noi stessi".