Siviglia, Lopetegui taglia corto sul futuro: "Qui sono felice. I miei giocatori meritano tutti 10"

"Sono felice al Siviglia - ha dichiarato Lopetegui in conferenza stampa prima dell'ultima sfida contro l'Alaves - Ai miei giocatori do il massimo dei voti perché è stata una stagione dura. Sono degni di lode anche per la professionalità mostrata, quindi do a tutti un bel 10".