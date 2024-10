Skriniar, che disgrazia: ai margini del PSG, la valutazione cola a picco. Il peggiore in Ligue 1

“Per me ha giocato molto bene. È in buona forma, è capitano della sua Nazionale. Una prova da 10". Sembrano lontanissime ormai le parole di Luis Enrique in seguito alla sontuosa prestazione di Milan Skriniar in quel PSG-Brest dello scorso 14 settembre. Perché oggi, a distanza di un mese e un giorno per l'esattezza, i dilemmi esistenziali del difensore slovacco sono riemersi di fronte al dato impietoso del minutaggio avuto fin qui in stagione: 111 minuti e 2 sole partite di Ligue 1 disputate, senza nemmeno un'apparizione in Champions League.

A due facce e in saldo

Per il resto tutta panchina, perché di fatto l'ex Inter è finito in fondo alle gerarchie con Marquinhos, Pacho e pure Beraldo davanti a sé. Una situazione che certo non infonde serenità in Skriniar, che invece in Nazionale tra gli impegni di settembre e quelli odierni (Svezia e Azerbaigian) di Nations League ha sempre giocato e non è mai stato sostituito. Ma l'involuzione netta subita con la maglia del PSG ha provocato un calo vistoso della sua valutazione, come testimoniato da Transfermarkt: adesso il 29enne slovacco vale 20 milioni di euro, la svalutazione peggiore di tutti i giocatori presenti in Ligue 1 (-10 milioni). Risultato che lo taglia fuori addirittura dalla top 20 della Ligue 1.

Il recente sfogo di Skriniar

"Sto bene. La situazione è quella che è e non sono certo felice, ma l'unica cosa su cui posso influire è che continuerò ad allenarmi bene e a lavorare sodo. Ora sto solo cercando di lottare per una possibilità. Sono felice di essere lì, anche se non ho minuti a disposizione, ma aspetterò la mia occasione e lotterò per ottenerla. Alla fine è arrivata contro il Brest, quindi aspetterò una seconda occasione. In passato mi sono trovato in situazioni simili e ne sono sempre uscito in qualche modo. Penso che sarà così anche adesso", le parole emerse dall'intervista rilasciata al portale slovacco Sport Aktuality.