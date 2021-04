Slavia Praga, Trpišovský: "Migliorati nella ripresa grazie ai cambi, abbiamo dato tutto"

Pareggio prezioso per lo Slavia Praga che riacciuffa l’Arsenal in extremis con la rete di Holeš. Il tecnico dei cechi Jindřich Trpišovský analizza così il pareggio di Emirates: “ L'Arsenal ha dimostrato grande qualità, ha giocatori molto forti. Sono eccellenti nelle combinazioni in velocità. Lacazette ci ha creato difficoltà con i suoi movimenti per favorire gli inserimenti in velocità delle ali. Dopo l’intervallo siamo migliorati, grazie anche ai cambi. Stasera i ragazzi hanno dato tutto”.