Sondato dalla Juventus, il sudcoreano Min-jae Kim è molto vicino al Porto

Probabile futuro in Portogallo per il sudcoreano Min-jae Kim, calciatore che è stato sondato nelle ultime settimane anche dalla Juventus. In uscita dal Beijing Guoan, club con cui ha un contratto in scadenza a fine anno, Kim è molto vicino al trasferimento al Porto. Si tratta di un difensore centrale classe 96.