ufficiale Fenerbahce, arriva la Bestia, è fatta per Min-jae Kim

E' stata una lunga rincorsa, quella alle prestazioni di Min-jae Kim (24). Il centrale sud coreano, soprannominato la "Bestia" o il "Mostro" per via delle sue grandi doti fisiche, ha attirato su di sé l'attenzione di molti club europei, italiane comprese (Juventus e Sassuolo le ultime in ordine di tempo), ma alla fine ha deciso di optare per la soluzione turca. Firmato un contratto quadriennale con il Fenerbahce, il difensore lascia così il Beijing Guoan dopo due stagioni e mezza.

Interessante il video con cui la società turca annuncia l'acquisto, una breve sequenza dove viene mostrato lo studio di un investigatore privato, con l'esposizione di tanti indizi e foto che rimandano all'identità del calciatore.