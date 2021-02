Southampton, Hasenhuttl: "Partita orribile dall'inizio alla fine, ci rialzeremo"

Le parole di Hasenhuttl dopo Manchester United-Southampton 9-0.

Il tecnico del Southampton Ralph Hasenhuttl ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta per 9-0 rimediata in casa del Manchester United: “Un inizio orribile, un finale altrettanto orribile. Ovviamente siamo delusi anche per aver perso Bednarek per l’espulsione. Lo United ha segnato in modo troppo agevole. Per 20 minuti nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, ma poi subire cinque gol in 15 minuti è troppo. Anche se siamo sotto di due uomini, ci deve essere più grinta. Abbiamo cercato di difendere, ma è chiaro che non è facile quando hai 90 da giocare quasi 90 minuti in dieci in uno stadio come questo. Abbiamo già avuto questa esperienza in Premier League, subendo nove gol. È molto deludente e frustrante, ma ci siamo alzati una volta e ci alzeremo di nuovo”.