Ufficiale Due punti in otto partite, il Wolfsburg esonera Ralph Hasenhüttl a due turni dalla fine

Ralph Hasenhüttl non è più l'allenatore del Wolfsburg. Lo ha annunciato il club tedesco con un comunicato pubblicato poche ore fa; il tecnico paga due mesi davvero complicati, dove la sua squadra ha conquistato solo 2 punti in otto partite ed è precipitata in classifica.

Ecco il comunicato: "Il periodo di Ralph Hasenhüttl come allenatore del VfL Wolfsburg giunge al termine con effetto immediato. Il VfL Wolfsburg e Ralph Hasenhüttl si separano dopo che il 57enne è stato sollevato dall'incarico di allenatore dei Wolves con effetto immediato domenica sera. Anche gli allenatori in seconda Craig Fleming e Patrick Hasenhüttl, l'analista Martin Raschick e Rainer Widmayer, che ha svolto il ruolo di collegamento tra la prima squadra e il vivaio del VfL, lasciano lo staff tecnico dei biancoverdi.

L'allenatore dell'Under 19 Daniel Bauer dirigerà le ultime due partite della stagione dei Wolves: in casa contro il TSG 1899 Hoffenheim venerdì sera e in casa del Borussia Mönchengladbach il 17 maggio. Sarà coadiuvato dal vice allenatore dell'Under 19 Julian Klamt e dal capo allenatore dell'Under 16 Tobias Holm".

La decisione è stata presa in stretta consultazione con il comitato del consiglio di sorveglianza: "Ralph Hasenhüttl ha assunto la guida del VfL Wolfsburg durante un periodo difficile la scorsa stagione", ha dichiarato l'amministratore delegato Peter Christiansen. "È riuscito a stabilizzare la squadra e a guidarla verso acque più tranquille, cosa per cui vorremmo ringraziarlo. Tuttavia, i risultati e gli sviluppi degli ultimi mesi ci hanno portato alla decisione di agire ora. Abbiamo preso questa decisione in stretta consultazione con il comitato di sorveglianza. Auguriamo a Ralph Hasenhüttl tutto il meglio per il futuro, sia professionalmente che privatamente".