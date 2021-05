Southampton, Walcott felice dopo il riscatto: "Questo club significa tanto per me"

Il Southampton ha ufficializzato il riscatto di Theo Walcott. Sul suo profilo Twitter il giocatore esprime tutta la sua gioia per la sua permanenza al St Mary's Stadium:

"Il Southampton è una club che significa così tanto per me, è stato davvero speciale per me aver trascorso questa stagione al St Mary's Stadium. Avere l'opportunità di giocare qui per altri due anni significa davvero molto per me. Vorrei ringraziare il club, i miei compagni di squadra ed i tifosi per l'accoglienza ricevuta, non vedo l'ora di continuare a indossare questa maglia per le prossime due stagioni.

Vorrei ringraziare anche tutte le persone dell'Everton, sono stati tutti così buoni con me, auguro loro ogni successo in futuro.

.@SouthamptonFC is a club that means so much to me, and it has been incredibly special for me to have spent this season back at St Mary’s.

But to now have the opportunity to return for a further two years means such a great deal to me, both personally and professionally. pic.twitter.com/IWxHLTMwaW

— Theo Walcott (@theowalcott) May 18, 2021