Spagna, clamoroso Sergio Ramos: potrebbe rinunciare agli Europei per le Olimpiadi

Clamorosa notizia in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Sergio Ramos potrebbe rinunciare a Euro 2020 per giocare le Olimpiadi. Il capitano del Real Madrid, assicurano, si incontrerà con Luis Enrique domenica per valutare le opzioni. 35 anni, Ramos aveva già manifestato le sue intenzioni nel documentario "La leyenda de Sergio Ramos" dove si era posto come obiettivo vincere una quinta Champions League, giocare i Mondiali in Qatar e, per l'appunto, partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il commissario tecnico della roja annuncerà la lista dei convocati lunedì.