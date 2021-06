Spagna, la ministro Darias: "Il pubblico potrà tornare negli stadi e nei palazzetti dello sport"

"Siamo tornati alla normalità per quanto riguarda l'afflusso del pubblico negli stadi e nei palazzetti. Saremo pronti per l'inizio dei campionato". La ministra della Salute spagnola Carolina Darias in conferenza stampa ha dato il via libera alla presenza dei tifosi a partire dalla prossima stagione. Una misura inserita nel nuovo decreto in cui è prevista anche una certa flessibilità sull'uso della mascherina.