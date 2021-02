Spartak Mosca, la promessa di Promes: "Non me ne andrò finché non torneremo campioni"

Quincy Promes ha superato le visite mediche con lo Spartak Mosca e ha firmato oggi un contratto di tre stagioni e mezzo con il club della capitale russa. Si tratta di un ritorno per l'olandese, che vi ha giocato con grande successo dal 2014 al 2018: "È stato molto difficile per me dire addio allo Spartak. Quando sono arrivato in questo club, ho detto che me ne sarei andato solo quando saremmo diventati campioni. Ce l'abbiamo fatta. Ora sono tornato di nuovo in questo club e posso dire lo stesso: me ne andrò solo quando saremo di nuovo campioni".